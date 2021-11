Lawine aan getuigenissen over seksueel geweld door gynaecologen in Frankrijk na onderzoek naar vermaarde arts

Zo ook Eurydice Lombard. Aan onze correspondent Frank Renout vertelt ze wat haar zes maanden geleden overkwam, bij een gynaecoloog in Versailles. "Het was de eerste keer dat ik hem zag en al vanaf het begin stelde hij rare vragen. Welk seksstandje ik leuk vond en of ik al ooit seks had met een vrouw." En het blijft niet bij vragen alleen. "Toen kwam het lichamelijk onderzoek. De arts ging tussen mijn benen staan en duwde zich heel dicht tegen mij aan. Hij noemde het een borstonderzoek, maar het waren strelingen. Dat waren geen medische handelingen. Toen stak hij zonder enige waarschuwing zijn vingers in mijn vagina."