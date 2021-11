Spotify verwijdert shuffleknop bij nieuwe plaat op vraag van Adele

"Dit was het enige verzoek dat ik had in onze almaar veranderende industrie", reageert Adele via Twitter op het nieuws dat de shuffle-optie is verwijderd bij albums.

"We maken onze albums niet zonder reden met zoveel zorg en denken ook niet voor niets na over de liedjesvolgorde. Onze kunst vertelt een verhaal en die verhalen moeten beluisterd worden zoals ze bedoeld zijn. Dank je wel voor het luisteren, Spotify." De muziekdienst reageerde vervolgens op de zangeres met "alles voor jou".