Stad Leuven velt oude populieren langs de Vaart

"De canadapopulieren langs de vaart zijn bijna 50 jaar geleden aangeplant voor de productie van hout", vertelt Leuvens schepen van Openbaar Groen, Lalynn Wadera (Vooruit). "Daardoor staan ze heel dicht bij elkaar, waardoor ze te weinig plaats hebben."

"Gevolg is dat de bomen heel erg verzwakt zijn en de takken afbreken, wat natuurlijk gevaarlijk is voor fietsers, wandelaars en de scheepvaart. Dat is dus ook de reden waarom we de 181 populieren weghalen."

"De stammen gaan naar de houtverwerkingsindustrie en de takken worden versnipperd tot biomassa. Het resthout laten we bewust liggen om insecten en kleine zoogdieren zoals muizen of egels aan te trekken. Het is een ideale habitat voor schimmels en zwammen, die de bodemkwaliteit helpen verbeteren."