Uitslaande brand in appartement in Tongeren

De brand ontstond in de keuken op de bovenste verdieping van een appartementsgebouw. De keuken is volledig verwoest en de woonst is onbewoonbaar. Voorbijgangers zagen rook uit het appartement komen en belden aan. De bewoonster van de eerste verdieping kon zich in veiligheid brengen, de twee bewoners van het brandende appartement waren niet aanwezig.

De brandweer had de brand snel onder controle, maar kon niet verhinderen dat het vuur de woning onbewoonbaar maakte.