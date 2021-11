Zeker vijf Chinese werknemers ontvoerd na aanval op goudmijn in Congo

Congo is ontzettend rijk aan grondstoffen zoals koper, kobalt, goud en diamanten. Het is 's werelds grootste producent van kobalt, dat gebruikt wordt in de batterijen van mobiele telefoons en elektrische auto's, en ook van koper.

De rijkdom onder de grond staat in schril contrast met de armoede erboven. Meer dan 70 procent van de Congolezen moet volgens cijfers van de Wereldbank rondkomen met minder dan 1,90 dollar (1,68 euro) per dag. Activisten schatten dat Congo de voorbije decennia miljarden dollars aan inkomsten uit mijnbouwovereenkomsten is misgelopen.