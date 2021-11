Hebben Wendy Van Wanten en prins Laurent een zoon? Clement antwoordt zelf: "Sprookjes zijn ook maar sprookjes"

Wie is dan wel de biologische vader van Clement? Dat blijft privé. Clement aanvaardt Frans Vancoppenolle als zijn vader. Vancoppenolle is sinds 2007 de echtgenoot van Iris Vandenkerckhove. Clement: "Hij heeft me altijd beschermd en goed voor mij gezorgd, dat geeft voor mij een vadergevoel."

Over prins Laurent wordt nog even doorgegaan bij Wendy Van Wanten, apart tijdens een gesprek in de boomhut. In haar autobiografie "Kijk eens diep in mijn ogen" verwijst de zangeres naar de prins via een omweg, via het personage van Joachim Stiller waarbij zij zich wegcijfert voor de liefde. "Die liefde heeft toch een jaar of 7 geduurd", bekent ze aan tv-maker Eric Goens.