Zwembad Ronse wordt hersteld: "Tegen paasvakantie gaan we hopelijk weer open"

In de paasvakantie zal het zwembad in Ronse na 10 maanden sluiting weer baders ontvangen. Maar de laatste 2 jaar is het zwembad intussen meer dicht geweest dan dat het open was. Het opende in oktober 2019, maar was een hele tijd gesloten door corona. In mei liepen er dan vele duizenden liters water in de kelder en moest het weer dicht.

Schepen Joris Vandenhoucke (CD&V) is blij dat er nu eindelijk werk van gemaakt wordt: "We hebben heel pak centen verloren en ook heel wat klanten. We hopen dat we alle technische onderdelen op tijd kunnen krijgen zodat alles vlot verloopt en we tijdig weer kunnen opengaan. Het heeft veel te lang aangesleept omdat de verschillende partners die meewerken niet met elkaar overeenkwamen. Het was onduidelijk wie de herstellingswerken moest financieren."