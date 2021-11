2 verdachten van agressie op Manchester City-fan uit Ninove vrij onder voorwaarden

De 2 verdachten moesten voor de onderzoeksrechter in Gent verschijnen die een beslissing moest nemen over hun aanhouding. De onderzoeksrechter heeft geoordeeld dat de twee mannen niet langer worden aangehouden en worden vrijgelaten onder voorwaarden.

Jan De Winter, advocaat van een van de vrijgelaten verdachten: "Het onderzoek is de voorbij weken zeer snel en goed geëvolueerd zodat men een goed zicht heeft op wat er precies gebeurd is. Er waren camerabeelden waarop duidelijk te zien was wat er zich heeft afgespeeld. Mijn cliënt moet zijn leven nu hernemen, mag geen contact meer hebben met het voetbalmilieu en heeft een contactverbod met de andere betrokkenen in de zaak."