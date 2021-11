200 bomen gekapt zonder kapvergunning voor padelvelden Niels Destadsbader in Berlaar

“Hallucinant,” vindt gememeenteraadslid Brend Van Ransbeeck (Groen). “Blijkbaar is dit de nieuwe gang van zaken hier in Berlaar, bomen kappen zonder vergunning en een loopje nemen met de regels. Het is niet omdat een bekende Vlaming investeringen wil doen op Berlaars grondgebied, dat we als gemeente plots alle regels moeten laten vallen. Het schepencollege (CD&V en N-VA) knijpt wel vaker een oogje toe wat vergunningen betreft, terecht tot grote ergernis van onze Berlaarnaren. We pikken dit niet langer en eisen een compensatie van de bijna 200 verdwenen populieren.”