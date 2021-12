500 kansarme Oostendenaren konden dit weekend gratis naar het voetbal dankzij solidariteitsactie van supporters

In oktober lanceerde de supportersfederatie Kustboys van KV Oostende een inzamelactie. KV Oostende gaf iedere supporter, die dit jaar hun abonnement opnieuw verlengde, 10 vouchers. Dit was een bedanking dat ze hen bleven steunen omdat het publiek door corona verschillende matches heeft moeten missen. Met die 10 vouchers konden ze dan vrienden of familie gratis meenemen naar een voetbalmatch van KV Oostende.

Maar de supportersfederatie had een ander idee. Zij riepen de supporters op om hun vouchers af te staan aan de Kustboys. Zo konden zij de gratis tickets doorgeven aan kansarme gezinnen in Oostende, die vaak geen geld hebben om een voetbalmatch in het echt te kunnen bijwonen. "De solidariteitsactie was een schot in de roos", vertelt voorzitter Peter Van Nuffel van de Kustboys aan Jens Lemant op Radio 2 West-Vlaanderen: