Nog maar net open na 3 jaar renovatie, maar Antwerps ModeMuseum moet weer maanden dicht na probleem met klimaatregeling

Het ModeMuseum (MoMu) in de Nationalestraat in Antwerpen gaat vanaf eind janauri 2022 acht maanden dicht omdat er problemen zijn met de klimaatregeling. Dat schrijft De Standaard en is bevestigd. Een zware klap voor het museum omdat het nog maar net opnieuw open was na een grote renovatie van drie jaar. "Mijn team en ik zijn heel teleurgesteld maar we hebben de knop omgedraaid", zegt museumdirecteur Kaat Debo.