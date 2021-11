Arbeidsinspectie valt binnen bij PostNL in Mechelen en Wommelgem: verschillende inbreuken vastgesteld

De arbeidsinspectie is vanmorgen binnengevallen bij postbedrijf PostNL in Mechelen en Wommelgem. Volgens de arbeidsauditeur zijn er al verschillende inbreuken vastgesteld, welke precies is nog niet bekend. PostNL werd eerder al vervolgd voor de correctionele rechtbank in Mechelen wegens mogelijke sociale fraude bij hun pakjesbezorgers. PostNL laat weten mee te werken aan de controles.