Henry stopt wagen met onwel geworden bestuurder door eigen auto kapot te rijden: "So be it. Een leven is belangrijker"  

Temmermans stapt meteen uit en biedt hulp aan. "Ik zag dat ze had overgegeven. In haar nek voelde ik een hartslag, dat stelde me gerust. Ik heb geroepen: "Word wakker, wat is er gebeurd?" Dat hielp na 2 minuten", doet hij zijn verhaal uit de doeken aan Omroep Gelderland. "Mensen beschrijven dat als een fantastische daad. Ik kijk er zelf redelijk nuchter naar: ik heb totaal niet nagedacht over de gevolgen. Ik heb alleen gezien dat een vrouw in nood verkeerde en geprobeerd om het op de beste manier op te lossen."