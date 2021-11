België gaat 250 militairen naar Mali sturen: ze zullen deelnemen aan Franse antiterreuroperatie 

Omdat de draagkracht voor de Franse operatie in de Sahel aan het eroderen is, zoekt Frankrijk daarom op Europees niveau een soort "coalition of the willing". Het zoekt medewerkers aan de operatie, weliswaar onder Franse leiding. Niet alleen Belgische militairen zullen deelnemen, ook Zweden en wellicht Estland en Tsjechië willen meewerken.