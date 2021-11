President Biden heeft gekozen: Jerome Powell blijft voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank

De eerste termijn van de 68-jarige Jerome Powell loopt af in februari 2022. Biden moest dus beslissen of hij hem op post zou houden, dan wel vervangen. Vooral meer links-georiënteerde partijgenoten wilden liever een nieuw gezicht. Alexandria Ocasio-Cortez, lid van het Huis van Afgevaardigden, vond bijvoorbeeld dat hij in zijn beleid te weinig oog had voor de klimaatproblematiek. Senator Elisabeth Warren vond hem te soft in het afdwingen van financiële regelgeving.

Er was een andere kandidaat in beeld gekomen: Lael Brainard, 59 jaar oud, vrouw en Democrate. Zij zat al in de raad van gouverneurs van de Centrale Bank. Biden draagt haar nu voor als vice-voorzitter. Dat is weliswaar een promotie naar de nummer 2-positie, maar het is niet de keuze waar linksere Democraten op gehoopt hadden.