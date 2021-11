Antwerpse luchthaven in nauwe schoentjes door bouwmisdrijven? 

Volgens Vliegerplein zijn er in de periode voor 2015, ten tijde van de ondertunneling van de R11 nog andere bouwmisdrijven gepleegd. De actievoerders menen dat dit doelbewust gebeurde zodat de grotere Embraer-vliegtuigen van TUI op Deurne kunnen vliegen. Dat zijn de toeristische chartervluchten die financieel van groot belang zijn voor de luchthaven.

Wat is er volgens Vliegerplein aan de hand? De foto's hierboven illustereren de zaak. Vliegrplein meent dat de landingsbaan sinds de ondertunneling een paar meter verlengd is tot op het tunneldak. Wat de luchthaven ontkent via verschillende landmetersverslagen. Ten oosten van de R11 is er sinds 2015 een RESA-veiligheidszone ingesteld. Daarvoor moest het terrein opgehoogd en verstevigd worden, om te voldoen aan de internationale luchtvaarteisen. Volgens Vliegerplein zijn die veranderingen in agrarisch gebied nooit aangevraagd via de bouwvergunning. De LOM argumenteert van zijn kant dat de zone effectief met 25 centimeter verhoogd is, met grond afkomstig van de luchthaventerreinen, en dat allemaal perfect binnen de vergunning.

Al deze aantijgingen maken onderwerp uit van een gerechtelijke procedure bij het Hof van Beroep in Antwerpen. Voor de correctionele rechtbank in 2020 verloren Vliegerplein, en de besturen van Borsbeek en Mortsel de zaak. Enkel Vliegerplein besloot daarop, net als de openbare aanklager, om in beroep te gaan. Intussen is er het extra pv over de bouwmisdrijven. De actievoerders hopen dat de rechtbank het herstel van het agrarisch gebied oplegt, terug naar de oude toestand. Op die manier zou de RESA-veiligheidszone niet langer ten oosten van de huidige startbaan kunnen liggen. De facto zou TUI dan niet langer op Deurne kunnen vliegen, wat Vliegerplein doet dromen over het einde van de Antwerpse luchthaven. De LOM voelt zich gesterkt door wat ze "de feiten" noemt en verwijst naar het eerste vonnis. De zaak wordt in beroep gepleit begin februari 2022.