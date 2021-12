Cercle Brugge krijgt garanties over stadion

Cercle Brugge speelt nu samen met Club Brugge in het Jan Breydelstadion. Maar dat verdwijnt en ernaast wil Club Brugge een eigen groter en modern stadion bouwen. Voor Cercle zou er een ander - kleiner - stadion komen aan de rand van Brugge, aan de Blankenbergsesteenweg. Maar dat is nog niet zeker door een procedure bij de Raad van State. Als Cercle nog geen nieuw stadion heeft en het Jan Breydelstadion is al afgebroken, dan kan Cercle in het nieuwe stadion van Club Brugge spelen.

Burgemeester Dirk De fauw (CD&V): "In dat geval zal de stad het stadion van Club huren en doorverhuren aan Cercle. De voorwaarden liggen vast. Het gaat dan bijvoorbeeld om het inrichten van het stadion voor de matchen van Cercle.

Voorzitter Vincent Goemaere van Cercle Brugge: "Het spreekt voor zich dat we in dat geval niet in een blauw (kleur van Club, nvdr.) maar een groen (kleur van Cercle, nvdr.) stadion willen spelen. Maar we hopen natuurlijk dat we zo snel mogelijk over een eigen stadion beschikken."

De stad zal ook nieuwe oefenvelden aanleggen voor Cercle. Die komen er op Sint-Kruis Brugge.