Twee jaar na het grote volksprotest: Chili krijgt ofwel radicaal-rechtse ofwel zeer progressieve president

Kast haalde in de eerste ronde 28 procent van de stemmen, Boric 26 procent. Kast wordt wel eens de Chileense Bolsonaro genoemd, een verwijzing naar de radicaal-rechtse president van Brazilië. Net als Bolsonaro heeft ook hij goede herinneringen aan de militaire dictatuur in zijn land. Hij zette de tweede ronde van de presidentsverkiezingen in zijn overwinningstoespraak meteen weg als een keuze "tussen communisme en vrijheid" en behoedde de bevolking ervoor om niet hetzelfde pad op te gaan als Venezuela en Cuba, retoriek die in het verleden al vaker is gebruikt in Latijns-Amerika om kiezers ervan te overtuigen zeker niet op een linkse kandidaat te stemmen.

Volgens Kast promoot zijn tegenstander Boric de "instabiliteit" in het land. "We willen een ontwikkeld land en daar waren we naar op weg, tot we gestopt werden door geweld en de pandemie", zei Kast, verwijzend naar het volksprotest eind 2019 (zie verder). Zelf beloofde Kast tijdens de campagne dat zijn regering de onveiligheid in het land, de drugshandel en migratie met harde hand zou bestrijden.