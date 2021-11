Experten stellen rapport voor aan speciale Kamercommissie over koloniaal verleden: "België moet zijn  historische verantwoordelijkheid nemen"

De experts doen onder meer aanbevelingen voor herstel voor de getroffen bevolkingsgroepen en individuen. "Dat kan niet worden teruggebracht tot louter financiële compensatie, excuses of de teruggave van kunstvoorwerpen", zei juriste Martien Schotsmans nuancerend. "Het moet gaan om een alomvattend herstelprogramma in overleg met iedereen. "De basis is dat de waarheid erkend wordt. Daarna moet er gepraat worden met de doelgroepen, bijvoorbeeld in hoorzittingen of door bevragingen, en het einddoel is de zogenoemde "outreach": een maatschappelijk debat over het kolonialisme en de gevolgen ervan, zoals racisme. Alleen zo creëer je een draagvlak om op lange termijn aan herstel te werken."