De Biesweide is de meest verkeersveilige school van West-Vlaanderen

De Biesweide ligt nochtans vlakbij een drukke gewestweg met veel zware vrachtwagens. Na jarenlange gesprekken is de school er uiteindelijk in geslaagd om er een zone 30 te maken. Maar daar stopt het niet bij. “We promoten fluovestjes, proberen ouders op de parking op de markt te laten parkeren en we geven fluogadgets aan de kinderen om de veiligheid aan de schoolpoort te garanderen. We werken nu ook met gemachtigde opzichters, die de leerlingen begeleiden bij het oversteken”, vertelt Evelien Masschelein van de ouderraad, die ook een eigen werkgroep rond verkeersveiligheid heeft. “Het is leuk dat onze inzet beloond wordt en het spoort de kinderen ook aan om de fluojasjes te blijven gebruiken om veilig naar school te komen.