Premier De Croo veroordeelt scherp rellen bij coronabetoging: "Crimineel en walgelijk gedrag"

"We leven in een vrij land en betogen is toegestaan", reageert premier De Croo een dag later. "Meningen mogen vrij zijn, maar wanneer een betoging overgaat in geweld, is dat onaanvaardbaar, zeker als het geweld gericht is tegen de politie. Het is net de politie die er in deze moeilijke periode alles aan doet om de veiligheid van iedereen te garanderen. Net daarom is deze vorm van geweld absoluut walgelijk."

"Op dit moment is het alle hens aan dek, onder meer in de zorg", zegt De Croo nog. "Als een betoging op deze manier ontaardt, heeft dat niets meer te maken met vrijheid of met de discussie of vaccinatie nu goed is of niet. Het is gewoon crimineel gedrag."