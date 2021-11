Waarom huisartsen een kanarie als profielfoto gebruiken

"Wij huisartsen zijn als kanaries: wij waken plichtsbewust over de koolmijn. Maar op een dag stopt het zingen.” Dat staat in een open brief die afgelopen weekend in Knack verscheen. Daarmee nam dokter Annelies Janssens, een huisarts uit Hoboken, het veelzeggende beeld over van collega An Lauryssen.

An riep op 18 november alle huisartsen in een Facebook-post op tot een stil protest. “Een kanarievogel als profielfoto: Wie doet mee? Want dat is hoe de huisarts zich nu voelt: het kanarievogeltje in de kolenmijn. Alleen al lang gestikt voor er iets ondernomen wordt.”

Facebookgroep

An Lauryssen doet die oproep in een gesloten Facebookgroep van huisartsen in Vlaanderen en Nederland. Die groep ontstond vorig jaar, aan het begin van de pandemie.

“Voordien hadden wij geen Facebookgroep. Maar de nood was meteen ontzettend hoog om aan elkaar advies te vragen en onze frustraties te uiten over de gang van zaken rond de covid-maatregelen. In die Facebook Covid 19-groep vind je nu enkel nog kanaries als profiel.” Velen volgen de oproep van An op. “Dat is onverwacht en hartverwarmend”, zegt ze.