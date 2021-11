De Warmste Week gaat coronaveilig door in Mechelen, maar zonder massa-evenementen

Kleinschalige activiteiten gaan wel door, coronaveilig met een beperkt publiek, met een reservatie en een coronapas op zak. “Op die manier voorkomen we een ongecontroleerde volkstoeloop,” zegt burgemeester Alexander Vandersmissen (Open VLD). "De cijfers zijn wat ze zijn en er is de druk op de zorg neemt toe. We hebben met onze crisiscel vergaderd over de najaarsprogrammatie en we zijn blij dat we met de VRT hebben kunnen afspreken dat De Warmste Week doorgaat. Weliswaar in een afgeslankte versie, met reservaties en het Covid Safe Ticket. Op die manier kunnen we de Warmste Week op een veilige manier laten doorgaan."