Dertigtal jongeren bestormen supermarkt in centrum Brussel: plunderingen en vandalisme

Eric Lambert is zaakvoerder van de Carrefour Express op de Vismarkt in het centrum van Brussel. Hij is nog steeds erg onder de indruk van de feiten van gisterenavond. "Rond 17u35 doken plots een dertigtal jongeren op in de winkel. Een deel van hen was gemaskerd, een ander deel had zelfs die moeite niet gedaan. Ze waren gewapend met honkbalknuppels en kasseien en sloegen de etalage aan diggelen.”

Op dat moment waren er ook nog klanten aanwezig. Gelukkig hield het personeel het hoofd koel. "De collega's hadden de goeie reflex om hen in veiligheid te brengen in een personeelsruimte. Ondertussen sloegen de jongeren alles stuk. De kassa’s, ons informaticasysteem, de rekken,... Het was verschrikkelijk. Ze namen ook wat kleine etenswaren mee en uiteindelijk ook de inhoud van de kassa. Al zat daar niet veel in aangezien iedereen hier tegenwoordig betaalt met de bankkaart."