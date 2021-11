Diksmuidse Heirweg krijgt gescheiden fietspad

Precies om 17u werd het lint over het fietspad aan de Diksmuidse Heirweg in Zedelgem door de mandatarissen van de Provincie West-Vlaanderen en de gemeente Zedelgem doorgeknipt. Daar werd over een afstand van 3,5 kilometer een volledig nieuw fietspad aangelegd. Het fietspad verbindt de dorpskern van Zedelgem met die van haar deelgemeente Aartrijke. “Het fietspad verhoogt de veiligheid van de professionele en recreatieve fietser vanuit de richting Torhout en Aartrijke naar Brugge en omgekeerd”, legt schepen van mobiliteit Jurgen Dehaemers (CD&V) uit. “Het gaat dan vooral om jeugd op weg naar school of fietsers op weg naar het werk, maar ook om senioren die tijdens de dag fietsen van het ene naar het andere knooppunt.”