Directrice ziekenhuis Sint-Jan na steun voor betoging: "Gaat om enkelingen, wij zijn voor verplichte vaccinatie"

De directie van het Sint-Jan ziekenhuis is ondertussen ook in gesprek gegaan met het zorgpersoneel over de actie van enkele hulpverleners. "Het gaat niet alleen om deze enkelingen, maar ook over onze andere medewerkers die het tafereel moesten aanschouwen en het daar moeilijk mee hadden. En dat is nog steeds het merendeel van ons personeel", benadrukt De Corte nogmaals.