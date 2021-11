Drama op kerstparade in Wisconsin: "geen terreur" en "geen achtervolging", wel mogelijk verband met "huiselijk geweld" 

De dader is een man van 39, van wie er al filmpjes op Youtube stonden waarop hij te zien was als rapper. Hij is geen onbekende bij politie en justitie; er liepen al twee rechtszaken tegen hem. Een jaar geleden werd hij aangeklaagd voor het illegale bezit van een vuurwapen. En enkele weken geleden pas vertelde een vrouw aan de politie dat hij haar met opzet had aangereden op de parking van een benzinestation, na een woordenwisseling.

Ook nu kan een ruzie zijn agressief gedrag hebben uitgelokt. De politie had kort voor het incident op de kerstparade een telefoontje gekregen over "domestic disturbance" - een huiselijke ruzie of huiselijk geweld op de plaats waar de dader vandaan kwam. De agenten zijn daar evenwel niet ter plaatse gegaan om vast te stellen wat er precies gebeurd was, omdat ze intussen volledig in beslag werden genomen door het drama op de parade.

De dader kon niet worden gestopt tijdens zijn dolle rit en wist op dat moment te ontkomen. Volgens politiechef Thompson kon hij worden geïdentificeerd op basis van zijn terreinwagen. Kort daarna wist de politie hem te vinden en te arresteren. Hij had "geen verwondingen", zei Thompson nog. De man wordt aangeklaagd voor vijfvoudige moord.