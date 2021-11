Duizenden pakketjes zitten vast na verzegeling depot PostNL: wat betekent dat voor mijn pakje?

PostNL wil er geen cijfer op plakken, maar spreekt over een grote impact. "We schatten dat aantal pakjes in het depot in Wommelgem op vijf procent van het totaal aantal pakjes dat vandaag in ons land bezorgd geleverd wordt", vertelt Lies Florentie, woordvoerder van PostNL. Hoeveel pakjes dat precies zijn, kan Florentie niet kwijt omdat PostNL een beursgenoteerd bedrijf is. Maar volgens transportexperten gaat dat al snel over duizenden pakjes.