In 2020 vielen 50 doden bij de bouw van stadions voor WK voetbal in Qatar: "Elke dode is er een te veel"

De Qatarezen hebben de afgelopen jaren veel geld uitgegeven en geïnvesteerd in acht hypermoderne stadions mét airco. Maar in het land is de enorme mankracht vaak geïmporteerd. Dat is niet anders voor de bouw van de stadions. "De gastarbeiders in Qatar komen uit Zuidoost-Azië, waaronder Nepal, India, Bangladesh, maar ook Sri Lanka en de Filipijnen", zegt Lieve Verboven van arbeidsorganisatie ILO België. "In Qatar moet je weten dat er 2,7 miljoen inwoners zijn, maar eigenlijk slechts 330.000 Qatarezen."