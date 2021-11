"Eens "Be our guest" uit "Beauty and the beast" in je hoofd zit, krijg je het er niet meer uit!"

Menken: "Ik herinner me dat ik de muziek van "Be our guest" aan Howard (Ashman, tekstschrijver, red) voorstelde als een soort geraamte: "Ik heb er nauwelijks over nagedacht, 'ya da dum da da dum …ba ba ba ba ba ba …'" Toen ik die elementaire tune verder wilde afwerken, lukte me dat niet: ik slaagde er maar niet in dat dom muziekstukje te verbeteren. Om de eenvoudige reden dat het niet verbeterd moest worden. Het kwam nog meer tot zijn recht met de woorden van Howard erbij." (SoundTrack, oktober 2010) Met als refrein: "Be our guest! Be our guest! Put our service to the test. Tie your napkin 'round your neck, cherie. And we'll provide the rest."

"Mrs. Potts was gebaseerd op Mrs. Bridges uit de BBC-serie "Upstairs, downstairs", de kokkin die in die serie het huishouden regelde. Dat uitgangspunt hield Howard ook voor ogen toen hij "Be our guest" schreef. Mrs. Potts is de opgewekste figuur van allemaal, met een groot moederhart voor haar kleintje, het theekopje Chip/Barstje. Hun liefdevolle relatie was ook een leidraad bij het schrijven van het nummer." (Soundtrack)