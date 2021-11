Europees Parlement keurt landbouwbeleid goed: "Groener dan groen" zegt meerderheid, "maat voor niets" voor oppositie

Van 2021 tot 2027 gaat 387 miljard euro in de vorm van subsidies naar de Europese landbouwers. Dat is zowat een derde van de totale EU-begroting. De verklaring voor dit hoge aandeel: landbouw is de enige economische sector waar zowat alle financiële ondersteuning uit de begroting van de Europese Unie komt.

De voorwaarden om zulke subsidies te krijgen, worden in Europese regels vastgelegd. De onderhandelingen tussen de Europese lidstaten en het Europees Parlement over nieuwe spelregels hebben echter tot juni van dit jaar aangesleept, waardoor ze pas in werking zullen treden op 1 januari 2023. Zoals verwacht heeft een meerderheid in het Europees Parlement het compromis goedgekeurd.

Kleine en middelgrote ondernemingen krijgen een groter deel van de koek. Landbouwers die Europese subsidies ontvangen (bijvoorbeeld in de rundveesector of akkerbouw) zullen aan meer milieu- en klimaatvoorwaarden moeten voldoen dan nu het geval is. Er komen ook zogenaamde "ecoregelingen": landbouwers die méér willen doen voor het milieu (door bijvoorbeeld minder pesticides te gebruiken, of meer grasland te bewaren) kunnen daar vrijwillig instappen, en krijgen in ruil hogere subsidies. Een kwart van de subsidies moet naar boeren gaan die kiezen voor een ecoregeling. "Het groenste landbouwbeleid ooit", zegt Europees parlementslid Tom Vandenkendelaere (CD&V).