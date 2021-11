Frankrijk stuurt agenten naar Guadeloupe om "zeer explosieve toestand" te helpen controleren

Maar het ongenoegen over de verplichte vaccinatie voor zorgpersoneel mag dan de directe aanleiding zijn voor de onrust, de woede zit dieper. Guadeloupe is er economisch en sociaal beroerd aan toe. Het eiland, dat sterk afhankelijk is van Franse import, ziet de prijzen al langer de hoogte in gaan, maar dat is door de pandemie nog toegenomen. Een op de drie jongeren op het eiland is werkloos.