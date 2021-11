Gentse bioscoop Sphinx wil nog geen volle zalen

In de praktijk wil de maatregel zeggen dat er tussen de bezoekers een lege zetel moet zijn. Daarbij mogen families of groepjes uit eenzelfde bubbel wel naast elkaar zitten, maar tussen de bubbels moet een plaatsje vrij gehouden worden. Patrick Deboes: "Groepjes mogen samenblijven, maar als het gaat om onderscheiden groepen of klanten, dan vragen we om 1 plaats tussen te laten."

Met de bijkomende maatregel hoopt Sphinx een sluiting in de toekomst te vermijden. "We weten niet waar we staan hé. We spreken nu over een verhaal tot eind januari, maar we vrezen dat de maatregelen sowieso strenger gaan worden, en we willen te allen prijze vermijden dat we weer zouden moeten sluiten."