Heraanleg Turnhouts Vennengebied gestart: "Natte natuur herstellen om ons te beschermen tegen overstromingen"

In natuurgebied Turnhouts Vennegebied zijn werkzaamheden afgetrapt om de vennen te herstellen. In het totaal gaat het over een oppervlakte van 108 hectare ven. "Grachten worden ondieper gemaakt en we gaan met grondboren op zoek naar de plekken waar vroeger de venbodem zat en dan proberen we die op dezelfde plaatsen terug te leggen", gaat Hendrix verder.