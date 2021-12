Izegemnaar Lucien wint publieksprijs National Geographic Fotowedstrijd 2021

De National Geographic Fotowedstrijd is de grootste fotowedstrijd van de Benelux. Deze prestigieuze competitie, die in 2007 begon, is inmiddels uitgegroeid tot een begrip onder fotografieliefhebbers in België en Nederland. In de jury van de fotowedstrijd zetelt onder andere fotografe Lieve Blancquaert.

De jury en het publiek kozen uit ruim 13.000 inzendingen hun favorieten in drie categorieën: Mens, Dier en Landschap. Ook voor junioren werden er winnaars gekozen, in de categorieën: Dier, Landschap en Raar Maar Waar. Per categorie werd er een jury- en een publiekswinnaar gekozen. Lucien Vandenbroucke ging dus lopen met de publieksprijs in de categorie Landschap. In totaal werden er ruim 200.000 stemmen uitgebracht voor de publieksprijs.