"Zing niet voor de moordenaars van mijn geliefde", verloofde van journalist Khashoggi richt zich tot Justin Bieber

De moord op Khashoggi? In oktober 2018 stapte Jamal Khashoggi, een bekende kritische reporter in de Saudische wereld, het Saudische consulaat in de Turkse stad Istanbul binnen. Hij wou er documenten ophalen om zijn huwelijk met zijn Turkse verloofde Hatice Cengiz te organiseren. Khashoggi verliet het consulaat echter nooit. Uit afluisterapparatuur van de Turkse geheime dienst zou blijken dat Khashoggi daar op een brutale manier vermoord is door de Saudi's.

Saudi-Arabië ontkende eerst, maar na een eigen onderzoek gaf het Saudische gerecht toe dat Khashoggi in het consulaat gedood was. Het zou de bedoeling zijn geweest om "de journalist te overtuigen om terug te keren", maar dat zou uit de hand zijn gelopen. Aan Khashoggi werd een overdosis aan kalmerend middel toegediend, waarna hij overleed. Zijn lichaam zou in stukken zijn gezaagd maar werd nooit gevonden.