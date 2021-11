KLAAR: Identiteit

Het jaareinde zal helemaal draaien rond ‘identiteit’ en ‘kunnen zijn wie je bent’. Deze thema’s zijn hot maar liggen ook gevoelig. Ze staan centraal in de inzamelactie “De Warmste Week” en in een nieuwe EDUbox.

Identiteit is een verhaal van iedereen: elk individu moet op zoek naar zichzelf en doorloopt daarvoor een proces. Voor de ene gaat dit gemakkelijk, voor de andere wat moeilijker. Bovendien zijn we allemaal anders, allemaal uniek. En dan wil het wel eens botsen onderling. Dus hoe meer kennis we hebben over identiteit en het proces errond en hoe meer we erover praten met elkaar, hoe meer begrip er ook zal zijn voor elkaar.

KLAAR maakt een overzicht van interessant materiaal rond het thema 'identiteit' om erover te praten in de klas.