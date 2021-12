Maasmechelse ondernemers boos over nieuw belastingreglement: "We gaan 30% meer belastingen moeten betalen"

Volgens Ward Conings van UNIZO Maasmechelen is bedrijfsoppervlakte geen goed criterium om een belasting op te berekenen: "Het is niet omdat een bedrijf groot is, dat het ook financieel rendabel is ten opzichte van een bedrijf dat bijna geen ruimte gebruikt", legt hij uit. "Neem nu een bedrijf dat administratief alleen maar een bureau nodig heeft. Dat draait een omzet op enkele vierkante meter. Qua rendabiliteit kan je dat niet vergelijken met een winkel die een magazijn en een toonzaal nodig heeft om te kunnen draaien."