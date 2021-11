Schuurmachine, ducttape en hout uit Brazilië: parkethersteller Nico Impens moet Gentse piste oplappen na val Cavendish

Tijdens de finale van de Zesdaagse van Gent gisteren kwamen de Britse wielrenner Mark Cavendish en de Deen Lasse Norman Hansen zwaar ten val. De piste raakte daardoor beschadigd, de man die het parket herstelde is Nico Impens. Hij is al 15 jaar verantwoordelijk voor de piste. Toen Cavendish viel, zag hij onmiddellijk dat het ernstig was: "Ik had direct gezien dat het serieus was. En ik had ook door dat het niet gemakkelijk ging zijn om aan die plek te geraken."