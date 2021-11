Moskee in Halle komt er voorlopig niet na beroep van Vlaams Belang

Moskee Arrahman, gelegen langs de Nijvelsesteenweg, wil al sinds 2016 uitbreiden. Toen ging het nog over een uitbreiding van de huidige moskee, maar dat voorstel hebben ze uiteindelijk moeten intrekken door bezwaar van Vlaams Belang. In maart 2020 diende de moskee een nieuwe aanvraag in, deze keer voor de verbouwing van een voormalige Lidl verderop de steenweg, in Essenbeek. Die zouden ze omvormen tot een moskee, een Koranschool en een islamitische bibliotheek.

Ondanks bezwaar van de Vlaams-nationalistische partij, kregen ze groen licht van het Halse schepencollege. De partij ging vervolgens over tot een vernietigingsprocedure, die ze nu gewonnen hebben. "Dat is goed nieuws voor ons en de buurtbewoners", zegt Slootmans. "De moskee gaat in tegen onze normen en waarden, maar dat is natuurlijk niet de reden dat de vergunning is vernietigd. Wij maken ons zorgen over verkeersoverlast, parkeerplaatsen en ruimtelijke ordening. De motivatie voor de aanvraag was niet voldoende."