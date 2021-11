Onbekenden barricaderen weg met hekken, betonblok en fiets in Sint-Lenaarts, automobilist krijgt daardoor ongeval

Guy Vangeel is blij dat hij het nog kan navertellen, zeker nadat hij de foto's van zijn auto ziet, zegt hij in Start Je Dag bij Radio 2 Antwerpen. Zelf heeft hij het over kattenkwaad: "Ik heb een ongeval gehad, veroorzaakt door derden die de weg gebarricadeerd hadden met een oude fiets, een hekken met reclame op en betonblokken die daar bij horen. Ik zag dat hekken met reclame eerst liggen en was daar achteraf gezien beter overgereden want doordat ik ben uitgeweken heb ik een betonblok geraakt en ik heb dan de controle over mijn stuur verloren, en belandde tegen een boom langs de kant van de weg."