Ook Leuven schrapt grote winterevenementen door stijgende coronacijfers

Een minder drukke winter dan gedacht in Leuven. Door de stijgende ziekenhuisopnames ziet burgemeester Ridouani geen andere optie. "De grote publiektrekkers zijn geschrapt uit het Wintertijdprogramma. Anderzijds is de vaccinatiegraad bijzonder hoog in onze stad en willen we toch de kerstsfeer niet laten verloren gaan", zegt Ridouani. "We zorgen dus voor een aangepast en beheersbaar programma.”