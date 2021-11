Op 1 december gaat Gents vaccinatiecentrum in Flanders Expo weer open

De federale regering heeft beslist dat vrijwilligers in de vaccinatiecentra een hogere vergoeding mogen krijgen. De regering hoopt zo voldoende vrijwilligers aan het werk te houden om de derde vaccinatiegolf vlot te laten verlopen. Per dag krijgen vrijwilligers in vaccinatiecentra ongeveer 35 euro vergoeding, met een maximum van 3.500 euro per jaar. Dat bedrag stijgt tot 4.100 euro, waardoor ze 16 dagen langer actief mogen zijn.

"Dat is heel goed nieuws denk ik, want heel wat vrijwilligers komen heel veel bij ons en we zijn die mensen ook heel dankbaar. Dus het is fijn dat de mensen die al zoveel geweest zijn nog een bijkomende vergoeding kunnen krijgen", reageert Freija De Smet op de aankondging. "In Gent mogen we nog altijd op heel wat enthousiasme rekenen van vrijwilligers. Uiteraard zijn we daar heel blij mee en hopen we dat het blijft duren, maar voorlopig hebben we geen grote tekorten wat vrijwliigers betreft".