Opnieuw asielzoekers in bungalowpark Parelstrand in Lommel: “Hopen zo wat meer ademruimte te krijgen”

De beslissing om het bungalowpark opnieuw te gebruiken voor de opvang van asielzoekers hing al even in de lucht, maar nu is het snel gegaan. Mieke Candaele van Fedasil: “We hebben een overeenkomst met de eigenaar van de site. We vangen daar tot eind van dit jaar 350 mensen op. Vanaf januari trekken we dat aantal op tot 750 bewoners tot eind december 2022.” Deze ochtend kregen de buurtbewoners een flyer in de brievenbus over de komst van de asielzoekers. “Het is allemaal snel gegaan omdat we pas het afgelopen weekend de overeenkomst met de eigenaar van het park hebben gesloten.”