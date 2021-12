Opnieuw poederbrief bij sociale huisvestingsmaatschappij De Oostendse Haard

"Onze directrice heeft de brief geopend, toen bleek dat daar opnieuw poeder in zat”, aldus Veerle Dubois van de Oostendse Haard. Ze werd uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht maar ze is intussen terug thuis. Haar bureau in de sociale huisvestingsmaatschappij De Oostendse Haard blijft wel nog verzegeld.

De brandweer sloot het hele gebouw een tijdje af. Niemand mocht nog buiten of binnen. “Wij zijn volop aan het thuiswerken, er is dus maar een 5-tal mensen aanwezig. Die mogen nu het gebouw niet verlaten", vertelde Dubois deze ochtend. Na de middag mochten de werknemers weer in en uit het kantoor.