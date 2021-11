Organisator afgelaste kerstmarkt Gent wijst beschuldigend naar de regering: "Steden worden tegen elkaar uitgespeeld"

De komende dagen wordt duidelijk of de grote kerstmarkten in onze provincie kunnen doorgaan. In Kortrijk en Roeselare buigt het stadsbestuur zich daar vandaag over. Gent hakte de knoop dit weekend al door en last alle eindejaarsevenementen af. Dat is een serieuze opdoffer voor de organisator van de kerstmarkt in Gent, het bedrijf "Look i Like" uit Oostende. Zaakvoerder Quinten Goekint heeft begrip voor de beslissing van het Gentse stadsbestuur. Maar hij wijst met een beschuldigende vinger naar de regering, omdat die het Covid Safe Ticket op alle kerstmarkten verplicht.