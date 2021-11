Politieagenten als aanstokers van geweld tijdens coronabetoging? "Cowboyverhalen die thuishoren in Netflix-serie"

Vincent Houssin, woordvoerder van politievakbond VSOA krijgt pijn aan zijn oren van de term. "Het komt inderdaad overwaaien uit Nederland", erkent hij. Cowboyverhalen die thuishoren in een Netflixserie, zo benoemt hij ze. "Het zegt meer over de mensen die zulke beschuldigingen delen, dan over de politie zelf. Brussel hangt vol camera's. Als er zoiets gebeurd was, hadden we dat al lang geweten."



Wel bevestigt Houssin dat de politie wel degelijk in burger aanwezig was. "Informatieteams gaan wel vaker mee om betogingen in goede banen te leiden", zegt hij. "Dat doen we bijvoorbeeld ook in het voetbalmilieu met zogenaamde 'bewijsteams'. In sommige harde kernen is zelfs bekend wie de agent is. Als iemand amok maakt of een strafbaar feit pleegt, wordt die op een onbewaakt moment en zonder veel omstaanders gearresteerd. Het is juist altijd de bedoeling zo weinig mogelijk deining te creëren."

De lokale politie Brussel onthoudt zich voorlopig van commentaar. Zij bestuderen momenteel de beelden die rondgaan op sociale media.