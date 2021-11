Spiegeltent toch nog niet ingefeest door studenten UAntwerpen: "We mogen geen sneltesten gebruiken zoals discotheken"

Laura Razenberg, praeses van ASK-Stuwer, is zwaar teleurgesteld. "Het is pijnlijk. We hebben de afgelopen maanden nauw samengewerkt met de universiteit om alles te regelen. We hadden al langer beslist dat we iedereen zouden testen en mochten een gebouw van de universiteit gebruiken als test- en wachtruimte", vertelt Razenberg. "Maar nu blijkt dat alleen discotheken sneltesten mogen doen om te feesten zonder mondmasker. De spiegeltent is geen discotheek, dus mogen we niet testen."