Nieuwe richtlijnen van taliban beperken vrouwelijke aanwezigheid in Afghaanse media

Volgens Zan TV is het nieuwskanaal een plaats waar Afghaanse vrouwen zich vrij mogen uitspreken over eender welk onderwerp, zonder in te gaan tegen de Afghaanse wetten en cultuur. Sinds de oprichting in 2017 zijn er nooit problemen geweest, maar of de televisiezender na de nieuwe richtlijnen zijn activiteiten gewoon zal mogen voortzetten, is nog maar de vraag.