De telewerkplicht in 10 vragen: wie bepaalt dat? Hoe verloopt de controle? En wat bij een overtreding?

"Het zal tijdelijk wel moeten", vreest De Poorter. "We moeten deze maatregelen volhouden zolang het nodig is. Het is misschien niet ideaal, want we moeten die infectiedruk echt naar beneden krijgen. Doen we dat niet, dan riskeren we veel zwaardere maatregelen. En dat willen we toch allemaal vermijden."